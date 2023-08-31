«Пастырь»: День знаний и новолетие

В первый день осени и студентов и школьников начинается новый учебный год. Кроме того, 1 сентября (14 сентября) Церковь отмечает новолетие — начало нового церковного года. Об этих двух важных веках предлагает поговорить священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.

Источник: ПЛН-FM