14:00 «Квартирник»: Алина Виардо о талантливых детях, судебных разбирательствах с Юрием Лозой и новом альбоме
«Пастырь»: День знаний и новолетие
01.09.2023 08:30 «ПЛН-FM»
В первый день осени и студентов и школьников начинается новый учебный год. Кроме того, 1 сентября (14 сентября) Церковь отмечает новолетие — начало нового церковного года. Об этих двух важных веках предлагает поговорить священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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