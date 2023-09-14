www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 сентября 4 августа 14 сентября 31 августа 6 сентября 13 сентября Телефон прямого эфира 5 сентября 1 сентября 13 сентября 12 сентября 14 сентября 4 сентября 31 августа 12 сентября 4 сентября

«Пастырь»: О монашестве

15.09.2023 08:45 «ПЛН-FM»

Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Сегодня священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора рассказывает о монашестве: как возникло христианское монашество, что это за люди такие — монахи, в чем состоит их миссия и какие существуют монашеские обеты.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты