«Пастырь»: О монашестве

Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

Сегодня священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора рассказывает о монашестве: как возникло христианское монашество, что это за люди такие — монахи, в чем состоит их миссия и какие существуют монашеские обеты.

Источник: ПЛН-FM