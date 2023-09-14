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«Пастырь»: О монашестве
15.09.2023 08:45 «ПЛН-FM»
Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
Сегодня священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора рассказывает о монашестве: как возникло христианское монашество, что это за люди такие — монахи, в чем состоит их миссия и какие существуют монашеские обеты.
Источник: ПЛН-FM
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