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«Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова
13.10.2023 08:35 «ПЛН-FM»
14 октября наступит праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Кто такая Богородица? Что это за праздник такой и чем он так важен для Пскова? Об этом радиослушателям рассказывает насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий.
Источник: ПЛН-FM
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