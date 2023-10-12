«Пастырь»: О Пресвятой Богородице и празднике Покрова

14 октября наступит праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Кто такая Богородица? Что это за праздник такой и чем он так важен для Пскова? Об этом радиослушателям рассказывает насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий.

Источник: ПЛН-FM