«Пастырь»: О значении веры в жизни человека
15.12.2023 08:45 «ПЛН-FM»
Сегодня священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, предлагает поговорить о вере.
В повседневной жизни мы часто делим людей на верующих и не верующих. Но на самом деле людей, которые строят жизнь только на том, что знают, а не на том, во что верят, просто нет. Большую часть своей жизни мы живем с верой: мы верим своим глазам, верим своим близким, перед сном верим, что увидим следующий день, верим, что при всей сложности жизни в ней есть смысл. Так уж мы устроены. И не зря Церковь уделяет внимание тому, во что люди верят… Что такое вера и каково ее значение в жизни человека?
Источник: ПЛН-FM
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