www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 декабря 18 декабря 9 января 14 декабря 15 декабря 29 декабря 10 января 11 января 10 января Телефон прямого эфира 28 декабря 15 декабря 9 января 14 декабря 10 января 11 января

«Пастырь»: Крещение Господне

12.01.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск в рамках проекта «Пастырь». Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

19 января православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Подробнее об истории праздника, о его значении и духовной составляющей расскажет старший священник храма в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерском монастыре Андрей Кичайкин.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты