«Пастырь»: Крещение Господне

Слушайте новый выпуск в рамках проекта «Пастырь». Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

19 января православные верующие будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Подробнее об истории праздника, о его значении и духовной составляющей расскажет старший священник храма в честь святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия при Псково-Печерском монастыре Андрей Кичайкин.

Источник: ПЛН-FM