«Пастырь»: Особенности предпостового периода

18 марта у православных христиан начнется Великий пост. Это не единственный, но самый строгий пост в церковном календаре, и подготовка к нему начинается заранее. Поэтому в новом выпуске ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова - предлагает поговорить об особенностях предпостового периода.

Источник: ПЛН-FM