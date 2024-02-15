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«Пастырь»: Особенности предпостового периода

16.02.2024 08:30 «ПЛН-FM»

18 марта у православных христиан начнется Великий пост. Это не единственный, но самый строгий пост в церковном календаре, и подготовка к нему начинается заранее. Поэтому в новом выпуске ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова - предлагает поговорить об особенностях предпостового периода.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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