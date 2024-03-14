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«Пастырь»: Что такое грех и покаяние?

15.03.2024 08:50 «ПЛН-FM»

Через считанные дни наступит Великий пост. Это тот путь, который ведет нас к празднику Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Это время сугубого покаяния в грехах. Эти слова - «покаяние», «грех» — реалии духовной жизни, в которых мы не очень-то искушены, поэтому понимаем эти слова довольно узко. Так что же такое грех и покаяние? Об этом в новом выпуске предлагает поговорить священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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