«Пастырь»: Что значит - поклоняться Богу?

В новом выпуске программы «Пастырь» священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, предлагает поговорить о том, что значит - поклоняться Богу и как это надо делать. А отправной точкой для обсуждения этой темы стала евангельская история про самарянку - женщину, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца и которая возвестила местным жителям о мессианском служении Иисуса.

Источник: ПЛН-FM