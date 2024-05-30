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«Пастырь»: Что значит - поклоняться Богу?

31.05.2024 08:30 «ПЛН-FM»

В новом выпуске программы «Пастырь» священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, предлагает поговорить о том, что значит - поклоняться Богу и как это надо делать. А отправной точкой для обсуждения этой темы стала евангельская история про самарянку - женщину, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца и которая возвестила местным жителям о мессианском служении Иисуса.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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