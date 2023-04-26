«Планка»: О новинках в фитнес-индустрии

Сегодня ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко поговорят о новинках в фитнес-индустрии. Как понять, что предлагаемый фитнес-продукт — это сегодняшний, а не вчерашний день фитнес-индустрии? Можно ли в провинции получать самые современные фитнес-услуги? Что сегодня в моде — похудение, накачивание мышц, поддержание общего тонуса или что-то другое? Ответы на эти и другие вопросы — в течение ближайших 15 минут.

Источник: ПЛН-FM