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«Планка»: О новинках в фитнес-индустрии
27.04.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко поговорят о новинках в фитнес-индустрии. Как понять, что предлагаемый фитнес-продукт — это сегодняшний, а не вчерашний день фитнес-индустрии? Можно ли в провинции получать самые современные фитнес-услуги? Что сегодня в моде — похудение, накачивание мышц, поддержание общего тонуса или что-то другое? Ответы на эти и другие вопросы — в течение ближайших 15 минут.
Источник: ПЛН-FM
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