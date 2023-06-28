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«Планка»: Снижение веса - как не «сбросить» здоровье

29.06.2023 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» вышел новый выпуск программы «Планка». Этот проект рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать уважение окружающих…

Тема нового выпуска - «Снижение веса: как не "сбросить" здоровье». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудили, как похудеть безопасно для здоровья.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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