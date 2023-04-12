«Зверье мое»: Как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении?

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) запустило новый проект «Зверье мое». Программа Ульяны Ловыгиной будет рассказывать о жизни братьев наших меньших. Советы ветеринаров и кинологов, душещипательные истории зоозащитников, невероятный опыт владельцев экзотов... Можно ли научить собаку танцевать, как отучить кошку драть диван и сложно ли держать дома змей? Об этом и многом другом ведущая будет беседовать с экспертами.

Первый выпуск программы «Зверье мое» посвящен воспитанию и дрессировке собак. О том, как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении, расскажет гостья студии - кинолог, руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова.

Источник: ПЛН-FM