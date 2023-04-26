«Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных?

Гость студии - профессиональный грумер Ульяна Грибенюк. Она рассказала радиослушателям, как правильно ухаживать за внешностью домашних животных: кому нужны стрижки, зачем красить собак и делать им маникюр, могут ли некоторые «хотелки» хозяев навредить питомцу и надо ли кошкам и собакам перед визитом к грумеру давать успокоительные.

Источник: ПЛН-FM