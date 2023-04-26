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«Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных?
27.04.2023 08:40 «ПЛН-FM»
Гость студии - профессиональный грумер Ульяна Грибенюк. Она рассказала радиослушателям, как правильно ухаживать за внешностью домашних животных: кому нужны стрижки, зачем красить собак и делать им маникюр, могут ли некоторые «хотелки» хозяев навредить питомцу и надо ли кошкам и собакам перед визитом к грумеру давать успокоительные.
Источник: ПЛН-FM
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