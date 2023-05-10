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«Зверьё моё»: О здоровье братьев наших меньших
11.05.2023 08:45 «ПЛН-FM»
В Пскове живёт много людей, которые спасают животных — волонтёры выхаживают сбитых машинами собак, выкармливают полуживых котят, лечат их в клиниках. Ветеринарам удаётся победить такие болезни, о которых мы даже не слышали. Новый выпуск программы «Зверье мое» как раз об этом — о здоровье братьев наших меньших. Чем они могут болеть и как этого избежать, почему важно вакцинировать кошек и собак, в чем польза стерилизации? Об этом и многом другом ведущая Ульяна Ловыгина поговорила с ветеринарным врачом общей практики Екатериной Дубик.
Источник: ПЛН-FM
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