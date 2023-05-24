«Зверьё моё»: О фотосессиях с животными

Сегодня ведущая программы «Зверье мое» Ульяна Ловыгина предлагает поговорить о фотосессиях с животными. Пользуется ли эта услуга спросом? Как и где проходят фотосессии? Какие сложности возникают во время съемок? Как быть, если животное совсем не хочет позировать? На эти и другие вопросы ответила фотограф-анималист Наталья Маурэ Гондрэ.

Источник: ПЛН-FM