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«Зверьё моё»: О фотосессиях с животными
25.05.2023 08:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущая программы «Зверье мое» Ульяна Ловыгина предлагает поговорить о фотосессиях с животными. Пользуется ли эта услуга спросом? Как и где проходят фотосессии? Какие сложности возникают во время съемок? Как быть, если животное совсем не хочет позировать? На эти и другие вопросы ответила фотограф-анималист Наталья Маурэ Гондрэ.
Источник: ПЛН-FM
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