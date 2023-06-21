«Зверьё моё»: О лечебной верховой езде

22 июня на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

Ведущая Ульяна Ловыгина предложила поговорить о лечебных свойствах лошадей. Что такое иппотерапия, и кому она нужна? Может ли верховая езда поставить на ноги парализованного и помочь заговорить немому? Об этом рассказала единственный в Пскове иппотерапевт, тренер по адаптивному конному спорту Кристина Соловьёва.

Источник: ПЛН-FM