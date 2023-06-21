www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 июня 7 июня 8 июня 13 июня 25 мая 8 июня Телефон прямого эфира 9 июня 8 июня 13 июня 2 июня 12 июня 31 мая 5 июня 15 июня 13 июня

«Зверьё моё»: О лечебной верховой езде

22.06.2023 08:40 «ПЛН-FM»

22 июня на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».

Ведущая Ульяна Ловыгина предложила поговорить о лечебных свойствах лошадей. Что такое иппотерапия, и кому она нужна? Может ли верховая езда поставить на ноги парализованного и помочь заговорить немому? Об этом рассказала единственный в Пскове иппотерапевт, тренер по адаптивному конному спорту Кристина Соловьёва.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты