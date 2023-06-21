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«Зверьё моё»: О лечебной верховой езде
22.06.2023 08:40 «ПЛН-FM»
22 июня на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё».
Ведущая Ульяна Ловыгина предложила поговорить о лечебных свойствах лошадей. Что такое иппотерапия, и кому она нужна? Может ли верховая езда поставить на ноги парализованного и помочь заговорить немому? Об этом рассказала единственный в Пскове иппотерапевт, тренер по адаптивному конному спорту Кристина Соловьёва.
Источник: ПЛН-FM
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