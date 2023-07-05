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«Зверье мое»: Секреты победителей выставок домашних животных

06.07.2023 08:35 «ПЛН-FM»

Ведущая Ульяна Ловыгина пригласила в студию хендлера Светлану Ксенофонтову. Она рассказала об искусстве демонстрации собак на выставках: кто такой хендлер, как готовить четвероногих к выставкам, с какими породами легче или сложнее и много ли в Пскове животных, у которых сложилась «карьера».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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