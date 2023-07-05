«Зверье мое»: Секреты победителей выставок домашних животных

Ведущая Ульяна Ловыгина пригласила в студию хендлера Светлану Ксенофонтову. Она рассказала об искусстве демонстрации собак на выставках: кто такой хендлер, как готовить четвероногих к выставкам, с какими породами легче или сложнее и много ли в Пскове животных, у которых сложилась «карьера».

Источник: ПЛН-FM