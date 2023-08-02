«Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зверьё моё».

Речь пойдет о кошках — но не совсем о тех Барсиках и Мурках, о которых вы подумали. В гостях у ведущей Ульяны Ловыгиной дипломированный фелинолог, владелица псковского питомника мейн-кунов, каракалов, сервалов и гибридных пород кошек Екатерина Григорьева.

Она расскажет, кто такой фелинолог, чем отличаются дикие и гибридные кошки от домашних, каков характер у «котопса», в чем заключаются особенности жизни с такими животными - чем их кормить, какие условия нужно создать, как воспитывать, и комфортно ли диким кошкам в климатических условиях Северо-Запада.

Источник: ПЛН-FM