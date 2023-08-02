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«Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку
03.08.2023 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зверьё моё».
Речь пойдет о кошках — но не совсем о тех Барсиках и Мурках, о которых вы подумали. В гостях у ведущей Ульяны Ловыгиной дипломированный фелинолог, владелица псковского питомника мейн-кунов, каракалов, сервалов и гибридных пород кошек Екатерина Григорьева.
Она расскажет, кто такой фелинолог, чем отличаются дикие и гибридные кошки от домашних, каков характер у «котопса», в чем заключаются особенности жизни с такими животными - чем их кормить, какие условия нужно создать, как воспитывать, и комфортно ли диким кошкам в климатических условиях Северо-Запада.
Источник: ПЛН-FM
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