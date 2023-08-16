«Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». Ведущая Ульяна Ловыгина в этот раз предложила поговорить о всяких полезностях для владельцев животных: как сэкономить на наполнителе, как выбрать правильный лоток для животного, почему стоит отказаться от дешевого пластика, как отучить кота драть диван, а собаку - грызть тапки, и на что обратить внимание при выборе корма.

В студию пришла владелица псковского зоомагазина «Хвост» Елизавета Иванова и рассказала о своем опыте содержания домашних питомцев (а их у нее немало) и поделится премудростями, которые постигала годами путем проб и ошибок.

Источник: ПЛН-FM