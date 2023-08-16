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«Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак

17.08.2023 08:30 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверьё моё». Ведущая Ульяна Ловыгина в этот раз предложила поговорить о всяких полезностях для владельцев животных: как сэкономить на наполнителе, как выбрать правильный лоток для животного, почему стоит отказаться от дешевого пластика, как отучить кота драть диван, а собаку - грызть тапки, и на что обратить внимание при выборе корма.

В студию пришла владелица псковского зоомагазина «Хвост» Елизавета Иванова и рассказала о своем опыте содержания домашних питомцев (а их у нее немало) и поделится премудростями, которые постигала годами путем проб и ошибок.

 

Источник: ПЛН-FM



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