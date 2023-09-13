«Зверьё моё»: Об услугах зоотакси

В гостях у ведущей Ульяны Ловыгиной - основатель первого в Псковской области зоотакси Мария Миронова.

Как пришла идея запустить такой необычный сервис? Пользуется ли он спросом? Какие животные могут воспользоваться услугами зоотакси? Насколько комфортны автомобили для перевозки животных? Как подготовить животное к перевозке? Что обязательно взять в дорогу? Об этом и многом другом — в ближайшие 20 минут.

Источник: ПЛН-FM