«Зверье мое»: Хладнокровные питомцы - тяжело ли содержать рептилий и пауков?

В чем удовольствие от содержания питомцев, которых ни погладить толком нельзя, ни в кровать взять с собой? Не опасно ли содержать их в домашних условиях? Что они едят, тяжело ли за ними ухаживать? С чего начать человеку, который решил завести змею или паука? Об этом ведущая Ульяна Ловыгина поговорила с поэтом и журналистом Диной Дабришюте.

Ее квартира — настоящий мини-зоопарк, и живут в нем не кошки и не собаки, а всевозможная экзотическая живность, в частности, пауки и рептилии. Вот и сегодня Дина пришла в студию в сопровождении одного из своих «домашних животных»...

Источник: ПЛН-FM