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«Зверье мое»: Хладнокровные питомцы - тяжело ли содержать рептилий и пауков?
12.10.2023 08:45 «ПЛН-FM»
В чем удовольствие от содержания питомцев, которых ни погладить толком нельзя, ни в кровать взять с собой? Не опасно ли содержать их в домашних условиях? Что они едят, тяжело ли за ними ухаживать? С чего начать человеку, который решил завести змею или паука? Об этом ведущая Ульяна Ловыгина поговорила с поэтом и журналистом Диной Дабришюте.
Ее квартира — настоящий мини-зоопарк, и живут в нем не кошки и не собаки, а всевозможная экзотическая живность, в частности, пауки и рептилии. Вот и сегодня Дина пришла в студию в сопровождении одного из своих «домашних животных»...
Источник: ПЛН-FM
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