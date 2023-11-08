«Зверьё моё»: О жизни изборских страусов

Гость студии - руководитель экофермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев. За окном ноябрь, поэтому самое время поговорить о подготовке фермы к зиме и о том, что там происходит в холодное время года. Как чувствуют себя страусы в холодное время года? Какие есть нюансы при выращивании страусов? Сложно ли их содержать в наших широтах? И оправдала ли себя ставка на «экзотику», сделанная в 2014 году, когда в окрестностях Изборска поселились диковинные птицы? Об этом и многом другом — в течение ближайшего получаса.

Источник: ПЛН-FM