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«Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях
23.11.2023 08:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - владелица питомника «Из Фомкино» Ольга Лажевич. Она рассказала об особенностях корги и продемонстрировала все прелести этой породы воочию: вместе с заводчицей в студии поприсутствовала одна из её подопечных — прекрасная Елизавета. Также в питомнике разводят среднеазиатских овчарок — Ольга Лажевич рассказала о нюансах содержания таких собак.
Источник: ПЛН-FM
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