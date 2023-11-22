«Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях

Гость студии - владелица питомника «Из Фомкино» Ольга Лажевич. Она рассказала об особенностях корги и продемонстрировала все прелести этой породы воочию: вместе с заводчицей в студии поприсутствовала одна из её подопечных — прекрасная Елизавета. Также в питомнике разводят среднеазиатских овчарок — Ольга Лажевич рассказала о нюансах содержания таких собак.

Источник: ПЛН-FM