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«Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях

23.11.2023 08:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - владелица питомника «Из Фомкино» Ольга Лажевич. Она рассказала об особенностях корги и продемонстрировала все прелести этой породы воочию: вместе с заводчицей в студии поприсутствовала одна из её подопечных — прекрасная Елизавета. Также в питомнике разводят среднеазиатских овчарок — Ольга Лажевич рассказала о нюансах содержания таких собак.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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