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«Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников

21.12.2023 08:45 «ПЛН-FM»

Новый год уже совсем близко, многие уже с головой ушли в предпраздничные хлопоты. При этом важно не забывать о четвероногих любимцах: для них и предновогодняя суета, и сам праздник – это череда стрессов и опасных ситуаций. Какие опасности для домашних питомцев может таить новогодняя елка? От каких украшений стоит отказаться владельцам животных, и чем может грозить поедание дождика? Можно ли угощать собак блюдами и напитками с новогоднего стола? Как понять, что праздник негативно сказался на здоровье питомца? Об этом и многом другом ведущая Ульяна Лаблюк поговорила с владелицей псковского зоомагазина «Хвост» Елизаветой Ивановой.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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