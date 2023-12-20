20.12.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право партиям поддерживать самовыдвиженца или кандидата от другой партии?
«Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников
21.12.2023 08:45 «ПЛН-FM»
Новый год уже совсем близко, многие уже с головой ушли в предпраздничные хлопоты. При этом важно не забывать о четвероногих любимцах: для них и предновогодняя суета, и сам праздник – это череда стрессов и опасных ситуаций. Какие опасности для домашних питомцев может таить новогодняя елка? От каких украшений стоит отказаться владельцам животных, и чем может грозить поедание дождика? Можно ли угощать собак блюдами и напитками с новогоднего стола? Как понять, что праздник негативно сказался на здоровье питомца? Об этом и многом другом ведущая Ульяна Лаблюк поговорила с владелицей псковского зоомагазина «Хвост» Елизаветой Ивановой.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати