02.01.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах работы Псковского музея в 2023 году
29.12.2023 13:00 «Подстрочник»: Об итогах года и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области
«Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года
04.01.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зверьё моё». В гостях у ведущей Ульяны Лаблюк - сотрудник Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Валерия Ханзлик. Она расскажет, чем зоозащитному сообществу запомнился 2023-й год, сколько животных поступило в приют «Лесопилка» и кому из них удалось найти дом.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати