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«Зверьё моё»: Зоозащитники подводят итоги года

04.01.2024 09:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Зверьё моё». В гостях у ведущей Ульяны Лаблюк - сотрудник Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Валерия Ханзлик. Она расскажет, чем зоозащитному сообществу запомнился 2023-й год, сколько животных поступило в приют «Лесопилка» и кому из них удалось найти дом.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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