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«Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах

01.02.2024 08:45 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк приходила владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

Она рассказала об особенностях породы и о том, что важно учитывать при покупке такого животного. Отличительные признаки английского бульдога наглядно продемонстрировал питомец Юлии Пожидаевой — коренастый джентльмен по кличке Филимон. Пёс имеет массу титулов и наград, а в этом году он будет участвовать в выставках в классе «Ветераны».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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