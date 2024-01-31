«Зверьё моё»: Вся правда об английских бульдогах

К ведущей Ульяне Лаблюк приходила владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

Она рассказала об особенностях породы и о том, что важно учитывать при покупке такого животного. Отличительные признаки английского бульдога наглядно продемонстрировал питомец Юлии Пожидаевой — коренастый джентльмен по кличке Филимон. Пёс имеет массу титулов и наград, а в этом году он будет участвовать в выставках в классе «Ветераны».

Источник: ПЛН-FM