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«Зверьё моё»: Собаки на охране правопорядка
15.02.2024 08:50 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предлагает поговорить о служебных собаках. В студию пришли начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков и его четвероногая напарница Юника.
Они рассказали, сколько собак служат в полиции, какие функции они выполняют и какие породы лучше всего подходят для такой работы, как наладить контакт с хвостатым «коллегой», сколько времени занимает обучение и какими качествами должен обладать кинолог.
Источник: ПЛН-FM
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