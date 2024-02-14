«Зверьё моё»: Собаки на охране правопорядка

На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предлагает поговорить о служебных собаках. В студию пришли начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков и его четвероногая напарница Юника.

Они рассказали, сколько собак служат в полиции, какие функции они выполняют и какие породы лучше всего подходят для такой работы, как наладить контакт с хвостатым «коллегой», сколько времени занимает обучение и какими качествами должен обладать кинолог.

Источник: ПЛН-FM