«Зверьё моё»: Об островском приюте «Зоопомощь»

Гость студии - руководитель региональной общественной организации «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. Она рассказала о жизни приюта для бездомных животных города Острова: сколько собак находятся на попечении зоозащитницы, как она их отлавливает, на какие средства содержатся четвероногие, кто помогает за ними ухаживать и как обстоят дела с безнадзорными животными в Острове.

Источник: ПЛН-FM