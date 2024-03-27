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«Зверьё моё»: Об островском приюте «Зоопомощь»
28.03.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель региональной общественной организации «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. Она рассказала о жизни приюта для бездомных животных города Острова: сколько собак находятся на попечении зоозащитницы, как она их отлавливает, на какие средства содержатся четвероногие, кто помогает за ними ухаживать и как обстоят дела с безнадзорными животными в Острове.
Источник: ПЛН-FM
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