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«Зверье мое»: Все о французских бульдогах

16.05.2024 08:30 «ПЛН-FM»

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника французских бульдогов Елена Тенетко и один из её питомцев. Гостья рассказала о нюансах породы, особенностях ухода и важных моментах, которые стоит учитывать при покупке питомца.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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