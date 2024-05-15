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«Зверье мое»: Все о французских бульдогах
16.05.2024 08:30 «ПЛН-FM»
К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника французских бульдогов Елена Тенетко и один из её питомцев. Гостья рассказала о нюансах породы, особенностях ухода и важных моментах, которые стоит учитывать при покупке питомца.
Источник: ПЛН-FM
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