«Зверье мое»: Все о французских бульдогах

К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника французских бульдогов Елена Тенетко и один из её питомцев. Гостья рассказала о нюансах породы, особенностях ухода и важных моментах, которые стоит учитывать при покупке питомца.

Источник: ПЛН-FM