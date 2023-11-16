«Изборские истории» с Александром Донецким: На радио «ПЛН FM» очередная премьера

На волнах «ПЛН FM» очередная премьера - программа «Изборские истории». Дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в Изборском музее-заповеднике — об этом и многом другом радиослушателям будет рассказывать ведущий программы Александр Донецкий.

Сегодня в выпуске:

• Идеология музея: зачем люди едут в Изборск?

• Жемчужина в «Серебряном ожерелье России»: итоги высокого тур сезона;

• «За землю русскую»: новая историческая экспозиция в Доме купца Анисимова

• «Крепость духа» в Северной столице и Подмосковье: наследие Бориса Скобельцына.

Программа «Изборские истории» - совместный проект радио «ПЛН FM» и музея-заповедника «Изборск».

Источник: ПЛН-FM