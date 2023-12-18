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«Изборские истории»: Особенности национальной зимы в Изборске
19.12.2023 08:45 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск авторской программы известного псковского писателя и журналиста Александра Донецкого «Изборские истории».
Темы выпуска:
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Особенности национальной зимы в Изборске;
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Как выглядели русские воины восемь веков назад? Историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова;
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«От отца к сыну, от художника к мастеру!» Резьба по дереву из подмосковного Абрамцево на выставке в Изборске.
«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Источник: ПЛН-FM
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