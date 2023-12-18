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«Изборские истории»: Особенности национальной зимы в Изборске

19.12.2023 08:45 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск авторской программы известного псковского писателя и журналиста Александра Донецкого «Изборские истории».

Темы выпуска:

  • Особенности национальной зимы в Изборске;

  • Как выглядели русские воины восемь веков назад? Историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова;

  • «От отца к сыну, от художника к мастеру!» Резьба по дереву из подмосковного Абрамцево на выставке в Изборске.

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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