12:35 «Обратный отсчет»: Александр Борисов об итогах работы в Госдуме и деятельности реготделения РВИО
«Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша
20.12.2024 18:35 «ПЛН-FM»
Сегодня, 20 декабря, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».
Главные темы:
- Портал в средневековье. Продолжает работу главная выставка зимы «Изборск – открытый город».
- Жизнь как чудо. «Реальность волшебства» для взрослых и детей.
- «Тёплые. Зимние. Твои». Опубликована новогодняя афиша музея на первые дни января.
«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати