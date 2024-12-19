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«Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша

20.12.2024 18:35 «ПЛН-FM»

Сегодня, 20 декабря, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории».

Главные темы:

  • Портал в средневековье. Продолжает работу главная выставка зимы «Изборск – открытый город».
  • Жизнь как чудо. «Реальность волшебства» для взрослых и детей.
  • «Тёплые. Зимние. Твои». Опубликована новогодняя афиша музея на первые дни января.

 

 

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Источник: ПЛН-FM



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