«Креативная экономика»: Индустрия музыки

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Креативная экономика», в рамках которой ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Сегодня речь пойдет об индустрии музыки. Бизнес или хобби? Можно ли заработать на жизнь музыкой в Псковской области? Что музыкантам мешает выходить на широкую аудиторию и каков рецепт успеха в этом деле? На эти и другие вопросы ответят:

Елизавета Степанова (Матрешка) - вокалистка авторского проекта lizamatryoshka и кавер-группы Drum&Jazz

Анна Роор - музыкант, певица, педагог.

Дмитрий Волхонов — креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области

Александр Боярков — директор Школы креативных индустрий.

Источник: ПЛН-FM