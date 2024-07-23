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«Креативная экономика»: Индустрия музыки
24.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Креативная экономика», в рамках которой ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсуждают актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.
Сегодня речь пойдет об индустрии музыки. Бизнес или хобби? Можно ли заработать на жизнь музыкой в Псковской области? Что музыкантам мешает выходить на широкую аудиторию и каков рецепт успеха в этом деле? На эти и другие вопросы ответят:
- Елизавета Степанова (Матрешка) - вокалистка авторского проекта lizamatryoshka и кавер-группы Drum&Jazz
- Анна Роор - музыкант, певица, педагог.
- Дмитрий Волхонов — креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области
- Александр Боярков — директор Школы креативных индустрий.
Источник: ПЛН-FM
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