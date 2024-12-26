26.12.2024 19:00 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС
«Креативная экономика»: Итоги года-2024
27.12.2024 09:00 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика».
Ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсудили актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.
Основные темы эфира:
- Итоги года креативной экономики в Псковской области.
- Чего ждет сектор креативной экономики от государства?
- Чем интересен и важен для Псковской области «Стандарт креативной индустрии»?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати