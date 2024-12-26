«Креативная экономика»: Итоги года-2024

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика».

Ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсудили актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Основные темы эфира:

Итоги года креативной экономики в Псковской области.

Чего ждет сектор креативной экономики от государства?

Чем интересен и важен для Псковской области «Стандарт креативной индустрии»?

Источник: ПЛН-FM