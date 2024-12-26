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«Креативная экономика»: Итоги года-2024

27.12.2024 09:00 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Креативная экономика».

Ведущий Константин Калиниченко и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова обсудили актуальные вопросы развития и меры поддержки малого бизнеса в регионе.

Основные темы эфира:

  • Итоги года креативной экономики в Псковской области.
  • Чего ждет сектор креативной экономики от государства?
  • Чем интересен и важен для Псковской области «Стандарт креативной индустрии»?

 

Источник: ПЛН-FM



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