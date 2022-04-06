«Коммунальный ликбез»: Сложности капремонта жилья в Псковской области и пути решения
07.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущий Алексей Кириллов предлагает поговорить о сложностях капремонта жилья в Псковской области и путях их решения. Как формируется региональная программа и краткосрочные планы ее реализации? Как обстоят дела с софинансированием капремонта домов-памятников? Как повысить собираемость платежей за капремонт в доме? Энергоэффективный капитальный ремонт скорее жив, чем мертв? Об этом и многом другом ведущий поговорил с генеральным директором Фонда капремонта Псковской области Сергеем Шарлаевым.
Источник: ПЛН-FM
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