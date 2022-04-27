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«Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ
28.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - предлагает поговорить о прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. Для обсуждения этой темы он пригласил в студию начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгения Шевченко.
Источник: ПЛН-FM
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