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«Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ

28.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов - предлагает поговорить о прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. Для обсуждения этой темы он пригласил в студию начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгения Шевченко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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