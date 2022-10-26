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«Коммунальный ликбез»: Секреты «управляек»

27.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов пригласил в студию экс-руководителя управляющей компании Сергея Макарченко. В рамках программы они раскрыли секреты «управляек».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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