«Коммунальный ликбез»: Секреты «управляек»

Сегодня ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов пригласил в студию экс-руководителя управляющей компании Сергея Макарченко. В рамках программы они раскрыли секреты «управляек».

Источник: ПЛН-FM