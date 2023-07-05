«Коммунальный ликбез»: А у вас в районе газ?

Гость студии - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

В чем разница между газификацией и догазификацией? Когда и какие населенные пункты будут газифицированы? Куда можно обратиться, чтоб подать заявку на догазификацию, и какие документы для этого нужны? Сколько стоит «бесплатная» газификация? Как обеспечить газовую безопасность в частном доме? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

Источник: ПЛН-FM