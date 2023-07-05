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«Коммунальный ликбез»: А у вас в районе газ?
06.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.
В чем разница между газификацией и догазификацией? Когда и какие населенные пункты будут газифицированы? Куда можно обратиться, чтоб подать заявку на догазификацию, и какие документы для этого нужны? Сколько стоит «бесплатная» газификация? Как обеспечить газовую безопасность в частном доме? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.
Источник: ПЛН-FM
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