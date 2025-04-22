«Коммунальный ликбез»: Как формируется тариф на услуги в сфере обращения с ТКО?
23.04.2025 08:45 «ПЛН-FM»
Слушайте сегодня, 23 апреля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Коммунальный ликбез». На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов расскажет, как формируется тариф на услуги регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для физических и юридических лиц.
Источник: ПЛН-FM
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