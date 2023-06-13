www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
5 июня 2 июня 7 июня 25 мая 8 июня 8 июня 8 июня Телефон прямого эфира 9 июня 13 июня 8 июня 13 июня 12 июня 31 мая 14 июня 13 июня

«Метражи»: О покупке жилья в ипотеку

14.06.2023 19:00 «ПЛН-FM»

Новый проект о недвижимости стартовал на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM). Программа «Метражи» - это всё о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко и приглашенные эксперты (планировщики, застройщики, дизайнеры, представители банковской сферы) расскажут радиослушателям, как правильно совершать сделки, ответят на неудобные вопросы и поделятся неочевидными лайфхаками. Тема первого выпуска — покупка жилья в ипотеку. Об этом Роман Максименко поговорил с заместителем управляющего Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Игорем Треповым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты