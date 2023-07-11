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«Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками?
12.07.2023 19:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель отдела продаж группы компаний «Реставрационная мастерская» Андрей Монин. Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко выяснит у своего собеседника, как реставраторы стали застройщиками, а также подробнее поговорит о деятельности «Реставрационной мастерской». Какие проекты она реализует? В чем их идеология и отличие от других проектов? Какие квартиры более выгодны для покупателя — с отделкой или без? Как на стоимости жилья отражается наличие или отсутствие прилегающей инфраструктуры? Об этом и многом другом — в течение ближайших 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
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