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«Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах

16.08.2023 19:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко. При осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости или регистрации прав на него всегда возникает вопрос о том, сколько времени займут эти процедуры? Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко выяснит у своей собеседницы, есть ли какие-то варианты ускорить регистрацию?

Действительно ли самая быстрая процедура ускоренной регистрации - это подавать заявление в электронном виде, когда вы заверяете сделку нотариально? Как оформить сделку в электронном виде?

Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM



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