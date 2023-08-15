15.08.2023 18:07 «Гонки по вертикали»: «Госсовет 2.0», потери на выборах и ПЛН в топ-50 русскоязычных СМИ
«Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах
16.08.2023 19:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко. При осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости или регистрации прав на него всегда возникает вопрос о том, сколько времени займут эти процедуры? Ведущий программы, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко выяснит у своей собеседницы, есть ли какие-то варианты ускорить регистрацию?
Действительно ли самая быстрая процедура ускоренной регистрации - это подавать заявление в электронном виде, когда вы заверяете сделку нотариально? Как оформить сделку в электронном виде?
Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати