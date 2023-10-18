«Метражи»: Сельская ипотека в вопросах и ответах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы о недвижимости «Метражи». Сегодня ведущий, генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко предлагает поговорить о сельской ипотеке.

Кто может претендовать на ее получение? Какие требования предъявляются к заемщикам? На каких условиях предоставляется кредит по сельской ипотеке? Какова максимальная сумма, выданная заемщику? Как поднятие ставки ЦБ скажется на сельской ипотеке? Можно ли по этой ипотечной программе приобрести не готовое жилье, а участок под строительство? На эти и другие вопросы в студии отвечают директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов и начальник отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Дарья Гашенко.

Источник: ПЛН-FM