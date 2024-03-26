<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Ведущие
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
14:00
«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности
12:35
«Экосреда»: Питьевая вода в Пскове
26.03.2024 19:00
«Поэт и правдоруб»: Когда уйдём со школьного двора под песенки «Любэ» или Шамана...
26.03.2024 18:50
«Эхо города»: Формирование комфортной городской среды
26.03.2024 18:30
«Гонки по вертикали»: Черный лебедь и белые журавли
26.03.2024 18:20
«Дневной дозор»: Можно ли победить коррупцию?
26.03.2024 18:10
«Гвозди» от 26 марта
26.03.2024 14:00
«Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонта дорог
26.03.2024 13:00
«Дело вкуса»: О чайном и кофейном бизнесе в Пскове
26.03.2024 12:35
«Собрание»: 3-й созыв (2002 - 2007 г.г.).
Слушать Online:
Скоро в эфире
Роман Максименко более подробно расскажет о флиппинге в программе «Метражи»
«Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности
«Экосреда»: Питьевая вода в Пскове
«Кузница»: Борис Елкин о сезоне весенней уборки и ремонте дорог
«Дело вкуса»: О чайном и кофейном бизнесе в Пскове
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120