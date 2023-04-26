Круглый стол: Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объявляют о старте цикла дебатов и круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Напомним, реализация таких проектов - многолетняя традиция редакции. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических сил.

Серию встреч в прямом эфире сегодня, 27 апреля, открыл круглый стол на тему «Будут ли конкурентными губернаторские выборы 2023 года?». В ее обсуждении приняли участие представители шести партий:

Александр Гончаренко, председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия»;

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания;

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания;

Олег Брячак, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания;

Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания;

Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM