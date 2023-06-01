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Роль и место в современном политическом ландшафте «малых» партий обсудили в эфире «ПЛН FM»

02.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области.

Тема сегодняшнего разговора - «Роль и место "малых" партий в современном политическом ландшафте». Как живут в новой политической реальности «малые» и новые партии? Какие проблемы они испытывают? Имеют ли шансы конкурировать в будущем с традиционными массовыми политическими объединениями и зачем зовут на губернаторские выборы в Пскове медийных персон вроде скандально известного музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова?

Эти и другие вопросы обсудили ведущий Александр Савенко и руководители региональных отделений четырех партий:

  • Андрей Маковский - председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания;

  • Михаил Иванов - председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», заместитель председателя Псковской городской Думы;

  • Игорь Романов - председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания;

  • Павел Бикташев - председатель регионального отделения партии «Родина».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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