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Круглый стол: Губернаторские выборы-2023. Что предлагает оппозиция?

05.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных главному политическому событию года - выборам губернатора Псковской области. Очередная встреча прошла в среду, 5 июля.

С чем оппозиция идет на выборы, какую альтернативу она предлагает, в чем ее основные проблемы и каковы электоральные перспективы? Эти и другие вопросы в студии обсудили первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексенко, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов и глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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