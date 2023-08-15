Круглый стол: муниципальные выборы - 2023

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных сентябрьским выборам. Очередной прямой эфир пройшел в среду, 16 августа.

В отличие от предыдущих программ, когда представители партий и кандидаты обсуждали темы губернаторских выборов, сегодня в центре внимания региональных политиков - муниципальные избирательные кампании. Как они проходят, есть ли там неожиданности и конкурентная борьба? Сталкиваются ли участники выборов со сложностями, что за вызовы и угрозы стоят перед ними? Какое будущее ждет после трехдневного голосования районы, которые в результате реформы МСУ превращаются в муниципальные округа?

Ответы на эти и многие другие вопросы дали руководители региональных отделений партий:

- заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков;

- секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции компартии в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов;

- председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский;

- председатель регионального отделения «Партии роста», депутат Плюсского районного собрания Игорь Романов;

- член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!» Игорь Иванов;

- заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова.

В качестве модератора дискуссии на круглом столе выступил ведущий программы, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM