Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят?

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных сентябрьским выборам. Очередной прямой эфир прошел 25 августа.

Тема круглого стола «Что такое легитимность и с чем ее едят?».

Ее обсудили:

Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;

Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;

Наталья Папишина, социолог.

В качестве модератора на круглом столе выступил ведущий программы Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM