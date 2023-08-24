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Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят?

25.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных сентябрьским выборам. Очередной прямой эфир прошел 25 августа.

Тема круглого стола «Что такое легитимность и с чем ее едят?».

Ее обсудили:

  • Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;
  • Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;
  • Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;
  • Наталья Папишина, социолог.

В качестве модератора на круглом столе выступил ведущий программы Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM



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