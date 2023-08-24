24.08.2023 18:20 «Дневной дозор»: Как падающий рубль и увеличение ключевой ставки отразились на рынке недвижимости в Пскове?
23.08.2023 14:00 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о ретроспективе летних фестивалей и «культурных» планах на осень
Круглый стол: Что такое легитимность и с чем ее едят?
25.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжают цикл круглых столов, посвященных сентябрьским выборам. Очередной прямой эфир прошел 25 августа.
Тема круглого стола «Что такое легитимность и с чем ее едят?».
Ее обсудили:
- Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;
- Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ;
- Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России;
- Наталья Папишина, социолог.
В качестве модератора на круглом столе выступил ведущий программы Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати