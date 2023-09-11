«Круглый стол»: Итоги ЕДГ-2023 в Псковской области

Круглый стол, посвященный итогам Единого дня голосования, состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM».

Как эксперты оценивают итоги губернаторских выборов и других избирательных кампаний, которые прошли в Псковской области с 8 по 10 сентября? О чем говорят эти итоги в преддверии выборов президента России? Что можно сказать об уровне активности псковских избирателей?

Об этом и многом другом поговорили:

Илья Стрелков, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 на территории Псковской области, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион»;

Андрей Маковский, кандидат политических наук, доцент кафедры управления ПсковГУ

Наталья Мельникова, кандидат социологических наук, руководитель исследовательского центра Ассоциации малых и средних городов России

Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области.

Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.

Источник: ПЛН-FM