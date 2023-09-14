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«Круглый стол»: Представители партий об итогах электорального сезона-2023
15.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Очередной круглый стол, посвященный итогам электорального сезона-2023, состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Несколько дней назад итоги выборов подводили эксперты, а на этот раз к разговору были приглашены представители региональных отделений партий:
- Александр Братчиков, член регионального политсовета партии «Единая Россия»
- Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ
- Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР
- Игорь Романов, председатель регионального отделения «Партии роста»
- Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди»
- Николай Кузьмин, активист регионального отделения партии «Яблоко».
Участники обсуждения высказали мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, рассказали, над чем предстоит провести работу над ошибками и поделились дальнейшими планами.
Источник: ПЛН-FM
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