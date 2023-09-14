«Круглый стол»: Представители партий об итогах электорального сезона-2023

Очередной круглый стол, посвященный итогам электорального сезона-2023, состоялся в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Несколько дней назад итоги выборов подводили эксперты, а на этот раз к разговору были приглашены представители региональных отделений партий:

Александр Братчиков, член регионального политсовета партии «Единая Россия»

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР

Игорь Романов, председатель регионального отделения «Партии роста»

Андрей Маковский, председатель регионального отделения партии «Новые люди»

Николай Кузьмин, активист регионального отделения партии «Яблоко».

Участники обсуждения высказали мнение по поводу итогов прошедшего электорального цикла и причин, которые на них повлияли, рассказали, над чем предстоит провести работу над ошибками и поделились дальнейшими планами.

Источник: ПЛН-FM